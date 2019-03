Kaz Hirai si ritira da Sony dopo 35 anni

Kaz Hirai lascia definitivamente Sony questa estate, pur rimanendo disponibile come consulente senior, in caso di necessità!

Kazuo “Kaz” Hirai ha annunciato che si ritirerà dalla propria posizione all’interno di Sony, dopo 35 anni di carriera nella compagnia giapponese. Hirai aveva rinunciato al ruolo di CEO circa un anno fa, passando il testimone a Kenichiro Yoshida, il CFO col quale aveva trasformato Sony in una società di successo.

Hirai lascerà il ruolo di direttore il 18 giugno, ma continuerà ad agire occasionalmente come “consulente senior” per la compagnia, su specifica richiesta del team dirigente di Sony.

Hirai ha inoltre affermato: “Sin da quando ho passato il testimone di CEO a Yoshida-san, diventando Direttore, ho avuto la possibilità di assicurare una transizione fluida e dare supporto al team dirigenziale di Sony. Sono certo che tutti presso Sony sono in linea con la leadership di Yoshida, e sono pronti a costruire un futuro ancora più luminoso per Sony. Per questo, ho deciso di allontanarmi da Sony, che è stata una parte della mia vita per 35 anni. Vorrei ringraziare tutti i dipendenti e gli azionisti che mi hanno supportato nel corso di questo viaggio.”

Hirai si è unito alla divisione musicale di Sony nel 1984, spostandosi negli Stati Uniti per seguire il marketing della divisione oltreoceano. Si è poi spostato presso Sony Computer Entertainment nel 1995, poco prima del lancio della prima PlayStation, e infine è succeduto a Ken Kutaragi nel 2006, come capo della divisione gaming. Nel 2012, ha preso il posto di Howard Stringer come CEO di Sony. Una carriera longeva e segnate da molteplici esperienze. Non possiamo fare altro se non augurare il meglio ad Hirai.