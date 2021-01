Kelly Flock ci ha lasciati, ex figura chiave di Sony e Santa Monica

Nel corso degli anni e delle generazioni, Sony Interactive Entertainment ha visto andare e venire tutta una serie di personalità molto importanti per l’industria. Tra queste c’è stato anche Lewis Kelly Flock, una delle figure chiave che nella sua permanenza in Sony ha contribuito a creare grandi giochi rimasti nella memoria collettiva, ma non solo. Oggi Lewis Flock ci ha lasciati a causa di una malattia che si potava dietro da diverso tempo.

A parlare della dipartita di Kelly Flock è stato David Jaffe con dei post su Twitter. Sebbene non fosse una personalità che apprezzava apparire troppo, le persone con cui ha lavorato sia in Sony che all’interno di Electronic Arts lo ricordano tutto con estremo affetto. Dobbiamo a Flock l’esistenza di molte grandi saghe come quella di God of War, ma è anche grazie a lui che esiste il team di Santa Monica Studio.

He was sarcastic,funny as fuck, brilliant about the biz, and a great leader. He started in the warehouse at EA, went to Lucasarts, Sony, Sony Online+more.

And he gave me chances after I failed.There's no TM:BLACK or GOD OF WAR w/out Kelly Flock.

RIP ya glorious smart-ass! ❤️

— David Jaffe (@davidscottjaffe) January 5, 2021