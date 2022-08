Kena: Bridge of Spirits, viaggio di azione e avventura dalle meravigliose animazioni, arriverà su Steam il prossimo mese e riceverà un aggiornamento piuttosto corposo in occasione del suo anniversario. Il titolo, infatti, è stato rilasciato sullo store di Epic Games nel 2021, ma arriverà su Steam tra poco più di un mese. Le novità in questione sono state mostrate dagli sviluppatori in un trailer diffuso su YouTube.

L’anniversary update di Kena: Bridge of Spirits includerà, infatti, una modalità New Game+ con nuovi scontri, sfide e nemici unici. Avrà anche prove di Spirit Guide incentrate sull’utilizzo di abilità come modalità di difesa dalle onde, percorsi a ostacoli e la possibilità di sfidare nuovamente i boss. Questa nuova versione del titolo di Ember Lab introdurrà anche un sistema chiamato charmstones, doodad che possono essere equipaggiati per dare vantaggi e svantaggi in combattimento, consentendo uno stile di gioco più personalizzabile.

Kena: Bridge of Spirits è la storia di una giovane donna che funge da spirito guida, aiutando a liberare gli spiriti intrappolati in un villaggio dimenticato, in modo che possano passare alla vita successiva. In questa impresa, è aiutata dai suoi adorabili e potenti compagni spirituali, i Rot. Il titolo ha saputo impressionare tanto i giocatori quanto la critica e le valutazioni che ha ricevuto sono piuttosto alte. Il principale pregio del gioco risiede nella sua veste grafica, composta da animazioni disegnate con maestria e personaggi che hanno saputo conquistare il cuore dei fan.

L’anniversary edition di Kena: Bridge of Spirits include, inoltre aggiornamenti estetici da sfruttare all’inizio della nostra avventura. Gli abiti da indossare per Kena si potranno sbloccare grazie alle prove Spirit Guide e includeranno oggetti come una selezione di cappelli buffi per il nostro aiutante, Rot. Inoltre, tutto questo sarà accompagnato da una modalità foto rivisitata. Il titolo di Ember Lab è già disponibile su Epic Games e, a partire dal 27 settembre, arriverà anche su Steam. Inoltre, la versione PC del titolo ha già ricevuto delle interessanti mod.