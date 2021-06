Kena Bridge of Spirits si mostra in un fantastico video gameplay

Il 21 e 22 giugno ci sarà l’Amazon Prime Day, due giorni ricchi di offerte e sconti a tempo limitato! Per non perderne nemmeno una, date uno sguardo alla nostra pagina dedicata.

Kena Bridge of Spirits è probabilmente uno dei giochi più attesi del 2021, con gli utenti che già hanno messo le mani su PlayStation 5 affascinati dalle capacità tecniche del titolo. L’opera realizzata da Ember Lab si è presentata sin da subito con un comparto artistico del tutto unico, colorato, vivace e molto interessante soprattutto su next-gen. Mentre molti non vedono l’ora di poter mettere le mani su Kena, a pochi giorni dal precedente, su YouTube è stato caricato un video gameplay che mostra alcune fasi di esplorazione.

Ciò che rende incredibile il titolo è la possibilità di giocare in 4K e 60 fotogrammi al secondo, probabilmente solo su PlayStation 5 e PC. Come possiamo vedere nel video, infatti, Kena Bridge of Spirits si presenta in tutto il suo splendore, mostrando i muscoli delle capacità hardware piattaforme di nuova generazione. Le sequenze di gameplay, dalla durata di poco più di 8 minuti, mostrano non solo il possente comparto grafico ma anche alcune delle dinamiche e meccaniche di gioco che vedremo nella versione finale.

Con il suo bastone la protagonista potrà interagire e spostarsi in modi differenti nel mondo di gioco, potendo anche risolvere enigmi ambientali combattere i nemici sul suo percorso. Vediamo anche che sarà possibile controllare delle creature blu, sempre per lottare o completare rompicapi. Inoltre, il video ci ricorda che sarà data grande importanza al sistema di esplorazione e al modo in cui esso ricompenserà i giocatori per le scoperte fatte.

Sarà interessante vedere in che modo il gameplay di Kena si connetterà con il comparto narrativo, dato che Ember Lab non ha fatto segreto di tenere molto a questo aspetto. Ricordiamo ai lettori che Kena Bridge of Spirits sarà rilasciato il 24 agosto 2021 su PlayStation 4, PlayStation 5 e PC tramite Epic Games Store. Siete interessati all’opera di Ember Lab? Fateci sapere cosa ne pensate lasciando un commento in calce e non dimenticate di restare connessi sulle nostre pagine per non perdere alcun aggiornamento.