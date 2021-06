Kena Bridge of Spirits si mostra in un incredibile gameplay trailer

Kena Bridge of Spirits è probabilmente uno dei giochi più attesi del 2021. Sviluppato da Ember Lab, uno studio indipendente formato solo da 14 persone, famosi per aver creato quel pazzesco trailer di Zelda Majora’s Mask che ancora oggi impressiona a livello qualitativo. L’opera sarà disponibile a partire dal prossimo 24 agosto su PS4, PS5 e PC e per questo, proprio in questi minuti il team di sviluppo ha voluto stupirci con un ricco gameplay.

Il filmato, che dura circa 6 minuti, mostra più o meno quello già visto diversi mesi fa con scene di combattimento davvero impressionanti con una qualità visiva a dir poco sconvolgente per un “titolo indipendente”, il tutto raccontato dal team di sviluppo. Per chi non conoscesse la trama, in Kena Bridge of Spirits interpreteremo una guida, il cui ruolo è quello di aiutare le anime nel cammino verso l’aldilà.

Kena Bridge of Spirits risulta essere a dir poco frenetico e bello sia da vedere che da giocare con nemici sempre più imponenti che cercheranno di metterci i bastoni tra le ruote. Se in tutto questo aggiungessimo degli elementi platform, delle creaturine che siamo certi rimarranno nel cuore di milioni di giocatori in tutto il mondo, è probabile che ci si possa trovare davanti ad uno dei giochi più incredibili di quest’anno, almeno sulla carta. Abbiamo potuto vedere anche la realizzazione dell’incredibile colonna sonora, un lavoro davvero maestoso e pieno d’amore destinato a diventare nel futuro una piccola perla videoludica, o almeno questo è quello che speriamo.

Dal trailer insomma sembra che Kena Bridge of Spirits sia quello che gli appassionati hanno sempre chiesto, un bel titolo con tante meccaniche prese da famosi videogames come Pikmin e molti altri. Manca poco prima del rilascio ed onestamente noi, come voi del resto, non vediamo l’ora di metterci le mani sopra. Per ogni novità ed informazioni aggiuntive vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine.