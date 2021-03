Kena Bridge of Spirits sorprende con il nuovo emozionante trailer

Kena Bridge of Spirits è probabilmente uno dei giochi più attesi del 2021. Sviluppato da Ember Lab, uno studio indipendente formato solo da 14 persone, famosi per aver creato quel pazzesco trailer di Zelda Majora’s Mask che ancora oggi impressiona a livello qualitativo, durante la Future of Gaming dell’anno scorso a giugno il team aveva mostrato uno spezzone della sua nuova opera, in uscita per PC, PS4 e PS5 e proprio nella serata di ieri hanno deciso di regalarci un altro favoloso filmato.

Il trailer, che vi lasceremo proprio qui di seguito, mostra delle scene di combattimento davvero impressionanti con una qualità visiva a dir poco sconvolgente per un “titolo indipendente”. Per chi non conoscesse la trama, in Kena Bridge of Spirits interpreteremo una guida, il cui ruolo è quello di aiutare le anime nel cammino verso l’aldilà.

In un periodo non certo roseo per le date di rilascio dei videogames, anche Kena Bridge of Spirits ha subito diversi rinvii. Il titolo è ora pronto ad uscire il prossimo 24 agosto ed onestamente noi, quanto voi, non vediamo l’ora di metterci le mani sopra. Sembrerebbe che quest’ultima sia la data definitiva, incrociamo le dita e speriamo che il team stia lavorando in modo impeccabile.

Tornando a parlare del trailer, lasciato proprio qui sopra, vogliamo soffermarci un attimo sul gameplay. Kena Bridge of Spirits risulta essere a dir poco frenetico e bello sia da vedere che da giocare con nemici sempre più imponenti che cercheranno di metterci i bastoni tra le ruote. Se in tutto questo aggiungessimo degli elementi platform, delle creaturine che siamo certi rimarranno nel cuore di milioni di giocatori in tutto il mondo, è probabile che ci si possa trovare davanti ad uno dei giochi più incredibili di quest’anno. Solo il tempo ce lo dirà, ma noi solo a guardarlo ci riteniamo estremamente soddisfatti.