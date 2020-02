Kerbal Space Program 2: cambia la software house al lavoro sul titolo

Tra i tanti titoli annunciati durante la Gamescom 2o19 possiamo trovare anche l’interessante Kerbal Space Program 2, nuovo episodio della celebre simulazione di agenzia spaziale. Dall’agosto dell’anno scorso ad oggi non sono però state molte le notizie emerse riguardo al titolo e veniamo oggi a scoprire che lo sviluppo dell’atteso simulatore è recentemente passato di mano.

Kerbal Space Program 2, come vi avevamo riportato ai tempi, era infatti inizialmente in lavorazione presso Star Theory, mentre ora è passato tutto sotto la direzione di un studio di nuova fondazione.

Nonostante tutto questo potrebbe preoccupare decisamente i numerosi fan del franchise ciò non vuole però fortunatamente dire che i lavori su Kerbal Space Program 2 dovranno ricominciare da zero: molti dei membri chiave di Star Theory, come il responsabile dello studio Jeremy Ables, il creative director Nate Simpson e il lead producer Nate Robinson faranno infatti parte della nuova software house. Ad oggi, in ogni caso, sono ancoramolte le posizioni aperte per il nuovo studio di sviluppo.

Michael Worosz, boss del publisher Private Division, ha dichiarato a riguardo: “L’apertura di un nuovo studio, il cui scopo è quello di concentrarsi principalmente su Kerbal Space Program 2, altro non è che la prova della nostra promessa di portare ai nostri fan la miglior esperienza possibile per il titolo.”

Un report, sempre di Private Division, riporta invece tale passaggio: “La decisione di aprire un nuovo studio di proprietà e di portare lo sviluppo internamente all’azienda ci permette di ottimizzare lo sviluppo di Kerbal Space Program 2 rispettando i vincoli di tempo, costi e qualità. Il nostro obiettivo, così come quello dei nostri sviluppatori, è quello di assicurare alla nostra community l’esperienza di gioco migliore possibile per il titolo.”