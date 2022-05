Kerbal Space Program è uno dei giochi PC più amati e particolari che ci siano sulla piazza. Il titolo spaziale ha saputo attirare le attenzioni dei giocatori grazie a una serie di elementi ben inseriti. Oltre a volare nello spazio aperto, gli appassionati devono costruire la propria astronave con la quale viaggiare. È proprio questo il punto di forza di Kerbal, la libera creatività al servizio del giocatore.

Sappiamo che è già in sviluppo un Kerbal Space Program 2. Il gioco fu annunciato ormai tre anni fa sul palco della Gamescom 2019, e da allora di aggiornamenti sul seguito non ne abbiamo avuti molti. Qualche mese fa è stato annunciato un cambio nel team di sviluppo che si sta occupando del sequel, mentre qualche ora fa è arrivato un altro annuncio che non farà per nulla piacere a tutti coloro che stanno aspettando questo titolo.

Kerbal Space Program 2 è stato rimandato, e ad annunciarlo sono stati i ragazzi di Intercept Games, i quali hanno dichiarato che il gioco spaziale ora è atteso su PC nei primi mesi del 2023. Per la versione console ci sarà da attendere maggiormente, ma il team di sviluppo non ha svelato alcuna finestra di lancio al di fuori della versione PC del gioco. Il tutto è stato accompagnato da un video che potete trovare qua sotto.

“Stiamo creando un gioco di enorme complessità tecnologica e stiamo prendendo questo tempo aggiuntivo per assicurarci di raggiungere la qualità e il livello di rifinitura che merita”, afferma il direttore creativo Nate Simpson. “Restiamo concentrati sull’assicurarci che Kerbal Space Program 2 funzioni bene su una varietà di hardware, che abbia una grafica straordinaria e che sia ricco di contenuti”