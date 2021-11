Khaby Lame ci mostra quanto è semplice la vita con Xbox Series S

Khaby Lame è senza ombra di dubbio una delle popolarità del web più influenti e conosciute al momento. Con i suoi video su Tik Tok il ragazzo ha saputo attirare moltissimo pubblico grazie a contenuti brevi e semplici. La sua mimica facciale è presto diventata inconfondibile, tanto che il buon Khaby lo abbiamo inziato a vedere sempre più spesso anche al di fuori di Tik Tok; come per esempio in quest’ultimo divertentissimo spot di Xbox.

Il nuovo spot è stato pubblicato sull’account Twitter ufficiale di Xbox qualche istante fa, e ci mostra in un breve video quanto la vita sia nettamente più semplice con in casa una Xbox Series S. Il breve video riprende il classico format di Khaby Lame che ha spopolato sul web, mostrandoci quanto sia semplice costruire un fortino su Fortnite giocando sull’Xbox più piccola di sempre.

Il tutto si conclude, ovviamente, con Khaby che mostra l’Xbox Series S con cui ha costruito il suo fortino su Fortnite come è solito fare nei suoi video.

Questa è solamente l’ultima delle trovate pubblicitarie che mischiano il videogioco ai creator di contenuti più in voga al momento. Anche in passato, molte console hanno condiviso lo schermo con personaggi famosi; basti pensare alle pubblicità delle console SEGA con Walter Zenga e Jerry Calà, o Nintendo con il compianto Robin Williams e la figlia Zelda Williams.