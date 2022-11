Sono passati quasi dieci anni dall’ultima iterazione della saga di Killer Instinct. Il noto picchiaduro nato dalle menti geniali dei creativi di Rare, e poi passato prima tra le mani di Double Helix Games e infine tra quelle di Iron Galaxy, sembra che sia vicino ad un ritorno. Già qualche anno fa diversi rumor puntavano il dito su un ritorno della serie, ma a quanto pare sembra che finalmente ci siamo; ma ecco quanto sta accadendo in queste ore sul web.

Come hanno fatto notare molti utenti, su Twitter, nelle prime ore del mattino è apparso un misterioso post sulla pagina ufficiale di Code Mystics Inc. Se questo nome non vi è nuovo vi basti sapere che si tratta di uno studio di sviluppo cross-platform che si focalizza sulla creazione di videogiochi che strizzano l’occhio a un’era videoludica passata e che, allo stesso tempo, possono godere di un comparto tecnico moderno.

Il post lascia pochi dubbi, e come possiamo vedere dall’immagine pubblicata in queste ore c’è una forte presenza di riferimenti cristallini al franchise di Killer Insinct e all’epoca delle sale giochi piene di cabinati arcade. Oltre all’immagine, sta girando in rete anche un link che rimanda direttamente al sito di Code Mystics, dove è apparso un conto alla rovescia che, al momento in cui scriviamo, segna che mancano 38 ore 12 minuti e 10 secondi a qualcosa di non ancora ben specifico.

I segnali sembrano chiari, e le speculazioni da parte degli appassionati della saga sono già esplose in una miriade di possibilità. C’è chi crede a un nuovo capitolo principale della saga e chi pensa che Code Mystics sia in realtà al lavoro su un progetto più incentrato sul retrogaming, riportando in vita i capitoli classici, o qualcosa di più legato alla componente multiplayer e competitiva del titolo. Qualunque sia questa novità, non ci reta che attendere la fine del conto alla rovescia con grande pazienza e curiosità.