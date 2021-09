Killing Floor 2 bombardato di recensioni negative, la “colpa” è del CEO

Sono mesi abbastanza duri per il mercato videoludico. Una crisi di semiconduttori colpisce le vendite di console e quello che sta accadendo in Activison ha dell’incredibile, facendo scatenare un vero polverone mediatico che ormai va ben oltre il solo mercato videoludico. Oggi inoltre sono alcune uscite alcune dichiarazioni che vorrebbero anche Paradox coinvolta in alcuni atteggiamenti non consoni. Insomma, mesi abbastanza “accaldati”. Come se non bsatasse oggi è stata fatto una manovra di review bombing ai danni di Killing Floor 2.

Il tutto ovviamente non è scaturito dal nulla, anzi sembra che il titolo sia stato preso di mira in seguito ad alcune dichiarazioni pubbliche del CEO dell’azienda, il quale ha ribadito di essere d’accordo alle leggi antiabortiste che stanno venendo discusse in Texas. Ovviamente alcuni videogiocatori non se lo sono fatti ripetere due volte e hanno cercato in qualche modo di colpire il CEO e quelle sue parole. Il mirino è stato ovviamente il titolo e la sua pagina di Steam.

Sembra come sempre una piccola mossa isolata, ma casi di questo tipo si verificano in continuo. Basti pensare, come detto in precedenza, al caso Activision e al boicottaggio che alcuni giocatori hanno messo in atto non giocando più ad alcuni titoli del publisher. In questi casi è sempre difficile capire se questa sia davvero la mossa giusta da fare, soprattutto in un mercato in cui lavorano tantissime persone, e questi gesti ovviamente potrebbero danneggiare anche loro e non solo il bersaglio designato.

The president of Tripwire Interactive, publisher of this year’s popular game Chivalry 2, speaks out in favor of a recent Texas law that bans abortions after six weeks and offers a $10,000 bounty to any citizen who sues someone performing abortions or assisting with the process https://t.co/DaJtcTlwBn — Jason Schreier (@jasonschreier) September 5, 2021

Chissà a questo punto cosa accadrà all’azienda e se magari Gibson venga anche allontanato dall’azienda. In questi casi, come sempre bisogna agire con i piedi di piombo. Le recensioni di Killing Floor 2 si fanno sempre più negative ora dopo ora e questo potrebbe davvero nuocere anche alla salute degli sviluppatori che hanno lavoro al gioco e hanno messo la propria anima nel loro lavoro.