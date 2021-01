Killzone, chiuso il sito ufficiale: la serie di Guerrilla Games è defunta?

Pur essendo ormai annoverabile tra i franchise storici di PlayStation, è da tanto che non si sente parlare di Killzone. Un nuovo capitolo non sembrerebbe essere nemmeno in fase di progettazione, e l’ultimo titolo della serie, Killzone: Shadow Fall (risalente al 2013) non è stato accolto in maniera particolarmente entusiastica né dalla critica né dal pubblico, nonostante facesse parte della line-up di lancio di PlayStation 4. Qualcuno fra gli appassionati ancora sperava in un possibile ritorno della serie FPS di Guerrilla Games durante la generazione di PlayStation 5, eppure tali chiacchiere, già smorzate dopo l’annuncio di Horizon: Forbidden West, sono state probabilmente spente in maniera definitiva con la chiusura del sito ufficiale del franchise.

Come potete notare anche voi, se si prova a collegarsi al sito Killzone.com si raggiunge una pagina che recita il seguente messaggio “Il sito ufficiale del franchise Killzone è stato ritirato. Proseguendo, i visitatori del sito verranno reindirizzati a PlayStation.com”. Questa mossa, già annunciata da tempo, rappresenta con ogni probabilità la pietra tombale su un possibile Killzone 4: se già le speranze di averlo nei prossimi anni erano ridotte al lumicino, ora è lecito pensare che un ipotetico nuovo capitolo possa non vedere mai la luce.

Il ritiro del sito ufficiale non implica che sia prevista anche la chiusura dei servizi online degli ultimi videogiochi della serie, ma è probabile che anche per quella mossa manchi poco, e che i server di Killzone: Mercenary (su PS Vita) e Killzone: Shadow Fall possano venire spenti di qui a pochi mesi, nel corso di quest’anno o al massimo nel 2022. Killzone 2 e Killzone 3, in effetti, erano stati definitivamente “pensionati” nel 2018, rispettivamente 9 e 7 anni dopo il loro lancio ufficiale.

Guerrilla Games, dal canto suo, sembra aver concentrato tutti i suoi sforzi sulla serie Horizon, e non da poco: durante l’era PlayStation 4 il suo “bestseller” è stato senz’ombra di dubbio Horizon: Zero Dawn, mentre in prospettiva futura lo studio olandese è impegnato nella lavorazione di Horizon: Forbidden West, che dovrebbe vedere la luce nella seconda metà del 2021.