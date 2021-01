Kingdom Come Deliverance in arrivo su Nintendo Switch?

L’amato quanto criticato Kingdom Come Deliverance (di cui vi invitiamo a recuperare la nostra recensione), a quanto pare, verrà presto pubblicato per Nintendo Switch nella sua versione Royal Edition, comprendente tutti i DLC. La notizia giunge proprio dal sito giapponese di Nintendo, in cui il titolo di Warhorse Studios viene riportato nella schedula delle uscite di febbraio. Al momento non è stata ufficializzata la prossima pubblicazione (prevista per il 18 febbraio 2021), ma l’annuncio potrebbe giungere in queste prime settimane di gennaio.

Il vero dubbio riguarda la natura di tale pubblicazione: sarà disponibile sia in fisico che in digitale, oppure sarà usufruibile soltanto via cloud? Si tratta di una domanda più che lecita, visto che il titolo utilizza il CryEngine ed è particolarmente espanso. Ciononostante, il Nintendo Switch ha ricevuto anche altri titoli pesanti, primo fra tutti The Witcher III: Wild Hunt che, nonostante i limiti tecnici della console di casa Nintendo, ha ottenuto un certo fascino nella sua trasposizione portatile.

Come possiamo leggere dalla descrizione del gioco: Kingdom Come Deliverance offre ai giocatori quanto segue:

• Un enorme mondo realistico: castelli imponenti e distese immense, riprodotti con una grafica di ultima generazione;

• Una storia non lineare: risolvi le missioni in modi diversi e affronta le conseguenze delle tue scelte;

• Combattimenti avvincenti: combatti dalla distanza, furtivamente o in corpo a corpo. Scegli le tue armi ed effettua combo uniche in scontri letali;

• Sviluppo del personaggio: scegli l’equipaggiamento, migliora le tue abilità e apprendi nuovi talenti;

• Un mondo dinamico: le tue azioni influenzano le reazioni altrui. Combatti, deruba, seduci, minaccia, convinci o corrompi;

• Accuratezza storica: incontra personaggi storici realmente esistiti e vivi la Boemia medioevale”

Ecco la descrizione del titolo: “Tu sei Henry, il figlio di un fabbro. Coinvolto in una violenta guerra civile, assisterai impotente all’invasione del tuo villaggio e al massacro della tua famiglia. Sopravvissuto all’attacco, raccoglierai la spada pronto a combattere. Vendica la morte dei tuoi genitori e respingi gli invasori!