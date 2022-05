Uscito nel 2018, Kingdom Come Deliverance è sicuramente uno degli action RPG più chiacchierati di sempre. I pareri di pubblico e critica sono infatti molto diversi tra di loro: c’è chi elogia l’incredibile esperienza creata da Warhorse Studios e chi invece ha ritenuto il gioco non all’altezza delle aspettative. Se siete tra coloro che lo hanno amato e avete a disposizione un PC abbastanza potente, allora questa nuova mod vi fornirà il pretesto per tornare a visitare il Regno di Boemia.

Creata da Digital Dreams, questa nuova mod per Kingdom Come Deliverance rende il gioco polacco un vero e proprio titolo next gen. Tutto questo grazie all’Apex ENB, ovvero l’Enhanced Natural Beauty, che aggiunge un tocco di realismo decisamente non indifferente. A completare l’opera troviamo anche un reshade, blindato dietro il Patreon dell’utente, che contribuisce a donare al tutto un aspetto decisamente più moderno al gioco, almeno sotto l’aspetto grafico.

Purtroppo per far girare Kingdom Come Deliverance a questo livello di dettaglio è chiaramente necessario un PC moderno. Digital Dreams utilizza infatti una build formata da un Ryzen 9 3900x e una GPU NVIDIA GeForce RTX 3090. Il tutto abbinato a due SSD, che consentono di ridurre pesantemente i caricamenti dei vari giochi. Se tutto ciò non vi ha spaventato, potete visitare la guida completa per l’installazione della mod a questo indirizzo.

Al momento non sappiamo se Kingdom Come Deliverance potrà godere di un sequel oppure no. Il gioco resta, almeno per ora, l’unico titolo prodotto da Warhorse Studios. Non è da escludersi però che in un futuro la casa ceca non decida di tornare a esplorare le terre della Boemia con un nuovo videogioco. Suggestioni, che ovviamente vi invitiamo a non prendere come conferme. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.