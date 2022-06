Sono passati diversi mesi da quando è stato annunciato Kingdom Hearts 4. Il prossimo capitolo principale della saga si è mostrato un po’ a sorpresa, dato che molti dei fan storici del brand non si aspettavano di vedere così presto un teaser del gioco. Al momento sappiamo ancora poco del quarto capitolo in arrivo, ma di recente è stato lo stesso Tetsuya Nomura a sbottonarsi su alcune delle novità in arrivo nel franchise di Square Enix e Disney.

Il noto game director nipponico ha parlato di Kingdom Hearts 4 durante una recente chiacchierata con la redazione di Game Informer, dove ha svelato alcuni dettagli relativi alla quarta iterazione della serie. In primis, Nomura ha confermato che la storia del nuovo Kingdom Hearts sarà incentrata sulla scomparsa di Sora. Si tratterà quindi di uno snodo narrativo molto importante per l’inizio di questa nuova saga.

Il director ha anche confermato che torneranno i mondi Disney, senza menzionare ancora quali universi torneremo a visitare e quali saranno i mondi nuovi. La città di Quadratum, invece, protagonista del primo reveal trailer, viene confermato essere una sorta di mondo hub.

