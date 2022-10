Kingdom Hearts 2 è uno dei capitoli più amati della saga che si prepara al ritorno con il quarto episodio della serie. A distanza di anni dalla sua uscita, anche grazie alla collection lanciata di recente dagli sviluppatori (la trovate su Amazon), in molti continuano ad approcciarsi a questo titolo. Alcuni giocatori, inoltre, stanno provando a stabilire nuovi record e completare sfide sempre più complesse.

Un esempio di questa tendenza arriva da un recente post su Reddit, opera di gojira03, il quale è riuscito nell’impresa di sconfiggere Xigbar con una sola combo ben calcolata. Il boss, disponibile alla fine de Il Mondo Che Non Esiste, è uno dei più temibili all’interno di Kingdom Hearts 2 e ha creato molti problemi ad un gran numero di giocatori. Tuttavia, grazie ad un’unica concatenazione di colpi ben calibrati e sfruttando degli incantesimi al momento giusto, l’utente è riuscito a sconfiggere il boss in meno di un minuto.

Il video completo della bossfight è piuttosto eloquente e mostra come, dopo aver atteso il momento giusto, gojira03 si lanci in una combo aerea che non lascia scampo a Xigbar. Utilizzando un misto tra Fusione Finale e magia, infatti, l’utente riesce a bloccare il boss per impedirgli di tele trasportarsi. In questo modo, la combo può proseguire fino a prosciugare la barra di salute del nemico in pochissimo tempo. Una ulteriore strategia che aiuta ad eliminare il nemico in breve tempo è l’utilizzo del Keyblade Bond of Flame che, sfruttando attacchi di fuoco, riduce velocemente gli HP di Xigbar.

Lo scontro si conclude in 46 secondi, inclusi i primi 10 circa in cui l’utente si limita ad attendere la giusta finestra di attacco. Ricordiamo infine che Kingdom Hearts 4 è in lavorazione presso gli studi di Square-Enix. Non abbiamo ancora moltissime notizie sullo sviluppo di questo nuovo capitolo ma, di recente, lo stesso game director del gioco ha svelato alcuni dettagli relativi ai mondi Disney che vedremo presenti.