Kingdom Hearts 3: l’aggiornamento 1.07 aggiungerà nuove combo

Kingdom Hearts 3, titolo action RPG sviluppato e pubblicato da Square-Enix uscito lo scorso anno per PlayStation4 ed Xbox One fu sicuramente uno dei titoli più discussi del 2019. Ufficialmente, pur essendo numericamente il terzo episodio, esso è l’undicesimo capitolo della serie che ha fatto parlare di sé forse un po’ troppo “grazie” ad uno sviluppo decisamente travagliato. A livello di storia ci troviamo alla conclusione teorica della saga del maestro Xehanort, diciamo teorica dato che a meno di un anno dall’uscita è stato prodotto una espansione, operazione non nuova da parte di Square-Enix per questa saga (basti ricordare le versioni Remix dei capitoli principali). Dopodomani quindi avremmo tra le mani ReMind, che ci permetterà di rituffarci in questo splendido universo targato Square e Disney.

L’espansione, che dovrebbe pesare all’incirca 14 GB, proporrà ai giocatori una corposa sezione inedita della storia, boss inediti da affrontare e personaggi per la prima volta utilizzabili come Kairi, oltre che a novità chiamate Slideshow e Premium Menù. Oltre a tutto questo verrà rilasciato un aggiornamento gratuito che conterrà dei contenuti speciali, per festeggiare l’arrivo di questa nuova espansione.

L’aggiornamento 1.07 aggiungerà quindi due nuovi Keyblade: Oblivion e Oathkeeper e amplierà il numero di combo effettuabili oltre che abilità inedite per le armi del nostro protagonista. In tutto le abilità aggiunte sono sei, le quali dovrebbero aiutare a diversificare lo stile di combattimento già frenetico di suo. I boss segreti infine avranno diversi pattern d’attacco e specialmente il boss segreto sarà veramente tosto da sconfiggere, strizzando l’occhio a tutti quei giocatori che hanno banalizzando la difficoltà della modalità critica.

Ricordiamo infine che l’espansione di Kingdom Hearts 3 uscirà il 23 gennaio su PlayStation 4 mentre i giocatori della console di casa Microsoft dovranno aspettare poco più di un mese, precisamente il 25 febbraio 2020. Cosa ne pensate di questa espansione e di queste nuove e succose aggiunte? Fatecelo sapere nei commenti.