Kingdom Hearts 3: “catturato” il responsabile del leak

Come probabilmente saprete, durante lo scorso fine settimana la comunità di Kingdom Hearts III è stata scossa da una notizia: alcune copie del gioco – una trentina, pare – erano state trafugate. Ovviamente gli spoiler erano iniziati a circolare sui social media e su YouTube, con grande preoccupazione dei giocatori in attesa da anni di un’opera che pone la trama al centro.

Pare, però, che il responsabile del leak sia stato “catturato”. Questo è ciò che afferma Quinton Flynn, ovvero il doppiatore di Axel/Lea. Tramite Twitter, come potete vedere poco sotto, l’attore ha scambiato alcuni messaggi con altri utenti, riguardo la questione, concludendo con l’annuncio della “cattura”.

Last I heard they captured the guy responsible. — Quinton Flynn Official (@quintonflynn) December 16, 2018

Ovviamente non sappiamo quali siano le fonti di Quinton e non possiamo confermare tale affermazione: per ora va considerata come un rumor, ma di certo speriamo che sia vero. Anche il termine “catturato” è leggermente ambiguo: Quinton intende dire che è stato arrestato?

Speriamo che Square Enix recuperi tutte le copie trafugate e riesca a impedire una larga diffusione degli spoiler. Al 29 gennaio manca ancora molto e dobbiamo sperare che gli appassionati della saga in attesa da molti anni non si vedano rovinata l’esperienza. Nomura stesso è intervenuto tramite i canali social, come vi avevamo detto, chiedendo tutto il supporto della community e pregando i giocatori di non far circolare gli spoiler.