Kingdom Hearts 3 E3 2019: trailer e periodo di uscita per il DLC Re:Mind

Alla fine di un concerto tenutosi a Los Angeles Square Enix ha finalmente svelato il primo trailer di Re:Mind, DLC di Kingdom Hearts 3.

In questi giorni è attualmente in corso nella ridente Los Angeles l’E3 2019, il più grande ed importante evento per il settore videoludico. Tra nuovi annunci e attesi reveal c’è però spazio anche per presentare aggiornamenti ed update di giochi già usciti, come abbiamo ad esempio visto ieri con Battlefield V. Tra una conferenza e l’altra anche il celebre Kingdom Hearts 3 è quindi riuscito a ritagliarsi un piccolo spazio personale.

Occasione per parlare del titolo di Square Enix è stato uno dei tanti concerti dedicati all’ottima colonna sonora della serie. Il publisher, alla fine di uno di questi eventi tenutosi guarda caso a Los Angeles, ha finalmente svelato al grande pubblico il trailer del primo DLC di Kingdom Hearts 3, ossia Re:Mind.

In tale occasione è anche stato svelato approssimativamente il periodo di lancio di tale espansione. Re:Mind è infatti atteso attualmente per l’inverno di quest’anno. Nei prossimi mesi sarà poi sicuramente annunciata la data di uscita precisa. Nessuna notizia purtroppo neanche sul prezzo di tale DLC.

Il dettaglio più importante fatto emergere da questo trailer è senza ombra di dubbio alcuno la presenza di nuovi personaggi giocabili. I fan di Kingdom Hearts 3 potranno infatti impersonare Roxas, Aqua e Riku. Un’ottima notizia per l’intera community della celebre saga di Square Enix.

Come racconta anche la nostra recensione l’unione di intenti tra il publisher e Disney è decisamente riuscita: “Kingdom Hearts 3 è l’esatta conclusione di una saga durata sedici anni. Una storia che porta a compimento l’eterna lotta tra Luce e Oscurità, e lo fa nel migliore dei modi. Dopo averci raccontato una vicenda puerile e partita da un atollo in mezzo al mare, con tre ragazzi protagonisti, il tutto si è chiuso con una vicenda molto più grande, che ha implicato attori e protagonisti molto più coinvolti di quanto potessimo aspettarci.”

