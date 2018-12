Kingdom Hearts 3: qualcuno ha già in mano il gioco, ecco un filmato

Kingdom Hearts 3 sarà disponibile alla fine di gennaio, ma pare che qualcuno sia già riuscito a metterci le mani sopra. L’anticipo di questo leak è enorme, sopratutto considerando l’importanza dell’opera. La versione in questione sembra essere quella Xbox One.

Fortunatamente, come potete vedere poco sotto, i video che stanno circolando non contengono spoiler di alcun tipo. Probabilmente si tratta di un filmato delle primissime fasi di giochi, forse addirittura i minuti iniziali.

Sora sembra trovarsi in uno dei Santuari, ambientazione spesso associata alle fasi iniziali dei giochi e legata alla scelta di un punto di forza del personaggio, generalmente esemplificato dalla spada, lo scudo e lo scettro. Intorno al Santuario volteggiano scene dei precedenti giochi.

Come potete vedere nel filmato qui sopra, ci sono pochi dubbi del fatto che il leak sia reale e la persona coinvolta vi stia giocando in diretta. Dobbiamo solo sperare che non vengano fatti spoiler in questo mese e mezzo di attesa. Fan di Kingdom Hearts, attenzione, l’oscurità potrebbe conquistare i vostri cuori!