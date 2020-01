Kingdom Hearts 3 Re Mind: nuove informazioni su Slideshow e sul Premium Menù

Mancano ormai pochi giorni e Kingdom Hearts 3 Re Mind verrà finalmente rilasciato come primo DLC dell’attesissimo terzo capitolo della saga crossover di Square Enix e Disney. Questo nuovo contenuto post lancio, proporrà ai giocatori una nuova sezione inedita della storia, nuovi personaggi giocabili e nuovi boss da affrontare, ma in questi giorni sono state rilasciate anche altre novità che andranno a inserire diverse funzionalità inedite.

La prima di queste si chiama Slideshow, che permetterà ai giocatori di creare una sorta di presentazione, andando a riprodurre diversi fotogrammi in una sequenza con l’aggiunta di una colonna sonora in sottofondo. Si potranno inoltre creare degli album da condividere con altri giocatori. Data Greeting invece consentirà ai giocatori di scegliere uno dei propri personaggi preferiti della saga e di posizionarli in varie ambientazioni e pose per poi scattare una foto unica e particolare.

Una delle novità più interessanti che verranno aggiunte con Kingdom Hearts 3 Re Mind sarà però il Premium Menù; che permetterà tramite l’attivazione e la disattivazione di alcuni Codici PRO di andare a modificare e personalizzare ampiamente la difficoltà all’interno delle battaglie. Tutto ciò andrà ad aggiungere anche delle restrizioni che consentiranno ai giocatori di mettersi sempre di più alla prova.

Al momento non si hanno altre notizie sul prossimo DLC di Kingdom Hearts 3, ma vi ricordiamo che Re Mind sarà disponibile a partire dal prossimo 23 gennaio su Playstation 4, mentre la versione del DLC per Xbox One arriverà più o meno un mese dopo, il 25 febbraio. Cosa pensate di queste nuove aggiunte al titolo Square Enix?