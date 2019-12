Kingdom Hearts 3 ReMind: nuovo trailer e data di uscita

Kingdom Hearts 3 ReMind arriverà nei primi mesi del prossimo anno su PlayStation 4 e Xbox One. Square Enix ha annunciato la data di uscita pubblicando anche un nuovo trailer (poi rimosso) che mostra cosa aspettarci dal DLC del più recente capitolo della serie. Stando a quanto è possibile vedere dal filmato sembra che i nuovi contenuti vadano incontro alle richieste dei fan sia per quanto riguarda alcuni personaggi secondari (la cui assenza era stata forte motivo di discussione all’uscita), sia per quanto riguarda lo spazio dedicato a un componente del cast principale. Sono inoltre presenti dei combattimenti che probabilmente potranno essere apprezzati da chi ha giocato l’endgame di Kingdom Hearts 2 Final Mix.

Prima di proseguire possiamo già anticiparvi che il filmato contiene parecchie anticipazioni sui nuovi contenuti per essere un video di un DLC, quindi se non volete rovinarvi l’effetto sorpresa vi consigliamo di fermarvi qui nella lettura sapendo che Kingdom Hearts 3 ReMind sarà disponibile dal 23 gennaio su PlayStation 4 e dal 25 febbraio su Xbox One.

Sicuramente il primo elemento evidente che appare nel video è il ritorno di personaggi secondari della serie Final Fantasy come Aeris e Yuffie dal settimo capitolo e Squall dall’ottavo. All’uscita del terzo di Kingdom Hearts 3, la comunità aveva molto discusso su questo aspetto con alcuni fan che avrebbero apprezzato un loro ritorno in un episodio della serie principale e chi invece non li riteneva indispensabile. Di certo, il DLC va incontro a queste richieste anche in vista dell’imminente uscita di Final Fantasy VII Remake.

Tra gli aspetti più discussi del terzo capitolo c’era anche il ruolo di Kairi, sicuramente marginale rispetto alle aspettative e a quanto la stessa storia del terzo capitolo lasciava immaginare nella prima parte. Al di là del maggiore spazio nella storia, in Kingdom Hearts 3 Remind Kairi sarà anche giocabile in quello che sembra, all’apparenza, un tag team con Sora. In generale però il DLC sembra concentrarsi molto sul rapporto fra i tre personaggi principali della serie, espandendo anche alcuni eventi del gioco che vedono come protagonisti Roxas, Xion e Axel nel Cimitero dei Keyblade. Anche in questo caso si tratta di personaggi che avevano sicuramente bisogno di una trattazione più approfondita nel finale del capitolo. Da quello che è possibile vedere, inoltre, all’interno del DLC lo stage finale Scala ad Caelum sarà pienamente esplorabile.

Tra le novità filtrate negli ultimi mesi su Kingdom Hearts 3 Remind ci sono una modalità Foto rinnovata alla quale si aggiunge quella Presentazione, oltre a livelli di difficoltà personalizzabili secondo diversi parametri. Il DLC conterrà anche un episodio segreto con un altrettanto boss finale più altri scontri a quanto pare con l’Organizzazione XIII in maniera molto simile all’endgame di Kingdom Hearts 2 Final Mix.