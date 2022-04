L’annuncio di Kingdom Hearts 4, avvenuto nella giornata di ieri, non ha soddisfatto tutti i giocatori. Certo, si tratta di una grande novità, che Square Enix teneva in serbo proprio per il ventennale della saga, ma tantissimi dubbi sono ancora da chiarire, tra cui piattaforme di destinazione e ovviamente una eventuale finestra di lancio. Nonostante ciò, secondo alcuni fan, ci sarà almeno un mondo dedicato ad una galassia lontana lontana, ovvero quella di Star Wars.

Andiamo con ordine: il trailer di presentazione di Kingdom Hearts 4 ci ha mostrato un look più realistico, meno fiabesco, segno di una chiara svolta almeno nella produzione. Ciò non toglie che però il gioco è legato, per forza di cose, alla partnership con Disney e non deve dunque rinunciare a tutti i mondi fiabeschi e non solo che il colosso dell’intrattenimento possiede. Uno di questi è sicuramente quello di Star Wars e alcuni fan sono convinti che ci sarà proprio almeno un mondo dedicato all’IP creata da George Lucas.

I motivi di questa ipotesi? Semplice: nel trailer, della durata di oltre 5 minuti, i più attenti osservatori sono convinti di aver scoperto il piede di un camminatore AT-ST, uno dei mezzi utilizzati dall’Impero e che abbiamo imparato a conoscere fin dal secondo film della serie, ovvero Episodio 5. Non solo: lo scenario ricorderebbe quello della foresta di Endor, pianeta natale degli Ewok.

Come di consueto, vi invitiamo a prendere questa ipotesi con le pinze. I primi dettagli su Kingdom Hearts 4 latitano ancora e probabilmente ne resteremo privi almeno per un altro anno. Sicuramente però l’aggiunta di un mondo di Star Wars non sarebbe così strana. Solo il tempo saprà dirci se davvero Sora e compagni faranno un viaggio nei mondi immaginati da George Lucas. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.