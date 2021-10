Kingdom Hearts, la saga completa arriva su Nintendo Switch, i dettagli

L’ultimo grande annuncio di Super Smash Bros. Ultimate ha portato anche l’annuncio dell’arrivo di Kingdom Hearts sulla console ibrida Nintendo. Sì, avete capito bene, nessun errore. Oltre a Sora che si aggiunge al roster del picchiaduro, anche la popolare saga di action-RPG sviluppata in cooperazione tra Disney e Square-Enix si accomoderà presto su Nintendo Switch, come annunciato durante l’ultima presentazione di Mr Sakurai.

Come specificato durante la presentazione, sono davvero tantissimi i giochi che arriveranno su Nintendo Switch. In effetti l’intera saga di Kingdom Hearts, comprensiva di DLC e contenuti aggiuntivi sbarcherà sulla console. E lo farà nei capitoli migliorati, quelli che sono già disponibile su altre piattaforme ad esempio PlayStation 4. Nel dettaglio saranno tre giochi ad uscire su Switch.

Kingdom Hearts – HD 1.5 + 2.5 ReMix

Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue

Kingdom Hearts III

Come avete potuto notare, dunque, tutta la saga di Kingdom Hearts è in dirittura d’arrivo su Nintendo Switch. Non in versione fisica però. Come oramai adottano tantissime altre software house, infatti, la saga sarà disponibile in versione cloud. Questo significa che i titoli non saranno acquistabili nei negozi o scaricabile, ma potranno essere giocati solamente con una connessione Internet sempre attiva, esattamente come accadrà ad esempio con Dying Light 2.

L’annuncio però è un po’ nebuloso. L’intera saga di Kingdom Hearts infatti arriverà su Switch in versione cloud ma non è ancora chiaro se uscirà in un unico pacchetto, come ad esempio già accaduto su PlayStation 4 oppure bisognerà acquistare il tutto separatamente. Nintendo ha comunicato che maggiori dettagli saranno forniti solamente nelle prossime settimane, dunque non resta che attendere per eventuali modalità di distribuzione ancora rimaste nascoste.

L’arrivo della saga di Kingdom Hearts su Nintendo Switch non è casuale. Nel corso della trasmissione di oggi, infatti, la casa nipponica e Square-Enix hanno ufficialmente annunciato l’arrivo di Sora nel roster di Super Smash Bros. Ultimate. Potete trovare tutti i dettagli relativi a questo annuncio cliccando qui.