Kingdom Hearts Melody of Memory: trailer e data del nuovo gioco

Dopo l’indizio scovato in rete durante la giornata di ieri, qualche istante fa è arrivato a sorpresa l’annuncio ufficiale, Kingdom Hearts Melody of Memory sarà il prossimo capitolo della sempre più longeva saga del brand di Square enix e Disney. L’annuncio è arrivato con la pubblicazione di un trailer rilasciato sul canale ufficiale giapponese di Square, dove abbiamo potuto conoscere più nel dettaglio cosa ci offrirà questa nuova iterazione con Sora e compagni di nuovo come protagonisti.

Prima dell’annuncio di Kingdom Hearts Melody of Memory però, c’è stato ampio spazio per vedere un nuovo spezzone di gameplay del nuovo capitolo per mobile dedicato al giovane Xehanort. Kingdom Hearts Dark Roads uscirà il prossimo 22 giugno sui dispositivi con sistema operativo Android e iOS e coprirà tutta una parte narrativa antecedenti agli eventi narrati all’interno dell’ultimo capitolo della saga.

Successivamente, il trailer è passato a mostrare Kingdom Hearts Melody of Memory, quello che sarà a tutti gli effetti un rythm game musicale ambientato nell’universo del crossover Square e Disney. Il trio composto da Sora, Paperino e Pippo si troverà a viaggiare nuovamente per i mondi Disney sconfiggendo ondate di Heartless seguendo il ritmo delle OST più iconiche ed apprezzate dell’intera saga.

Le sorprese però non terminano qui, Melody of Memory sarà l’ennesimo capitolo canonico per il brand che narrerà nuove parti di trama che avranno come protagonista Kairi. Kingdom Hearts Melody of Memory uscirà nel corso delò 2020 per le piattaforme: PlayStation 4, Xbox One, e Nintendo Switch. Cosa ne pensate di questo nuovo annuncio legato all’universo di Kingdom Hearts? Vi stuzzica l’idea di giocare un rythm game con la colonna sonora della saga?