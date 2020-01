Kingdom Hearts Project Xehanort annunciato: ecco i primi dettagli

Oggi è a tutti gli effetti il giorno di Kingdom Hearts. Non solo il terzo capitolo riceve il suo primo (e ultimo, secondo recenti conferme di Nomura stesso) DLC, ma come preannunciato nella giornata di ieri, è stato svelato un nuovo gioco. Parliamo di Kingdom Hearts Project Xehanort. Si tratta di un gioco mobile per iOS e Android (notizia che non farà felici proprio tutti) e il suo nome non è ufficiale.

Square Enix ha infatti lanciato anche un contest tramite il quale chiede ai fan di proporre un nome ufficiale per il gioco: se volete partecipare, dovete prima di tutto seguire l’account Twitter ufficiale e scrivere un tweet con il nome scelto insieme all’hashtag “#KHNameContest. Il tempo per partecipare scade il 28 gennaio: non avete quindi molto tempo per trovare un nome a Kingdom Hearts Project Xehanort. Purtroppo, potete partecipare solo se siete residenti negli USA, in Canada o nel Regno Unito.

Di che gioco si tratta, precisamente? Ancora non abbiamo molti dettagli, ma viene definita “un’esperienza di Kingdom Hearts con acquisti in app”. La data di uscita è per ora generica ma molto ravvicinata: primavera 2020. Il gioco viene presentato con la frase “Why did he become the seeker of darkness?“. “Perché è diventato il cercatore dell’oscurità?”: questa la traduzione. Il gioco chiaramente ci permetterà di scoprire nuove informazioni sul passato del “burattinaio” che ha tirato i fili di tutto Kingdom Hearts fino a oggi.

Per ora non si sa altro: potrebbe trattarsi di un titolo molto simile a Union X, oppure qualcosa di completamente diverso. Anche a livello visivo non sappiamo quale sarà lo stile adottato dal team di Kingdom Hearts. Probabilmente potremo scoprire nuovi dettagli nelle prossime settimane visto che l’uscita è molto ravvicinata. Voi cosa ne pensate?