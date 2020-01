Kingdom Hearts Project Xehanort: domani verrà svelato il nome del titolo

Nella giornata di ieri avevamo scritto che il nome del titolo mobile Kingdom Hearts Project Xehanort sarebbe stato annunciato oggi 30 gennaio. In realtà non è così poiché Square Enix ha sbagliato a indicare la data. Il nome definitivo del gioco verrà mostrato domani 31 gennaio alle ore 21.00 (orario italiano).

La scorsa settimana gli appassionati della saga creata da Tetsuya Nomura sono tornati a raddrizzare le antenne (rimanendo in tema) riguardante un nuovo annuncio dal nome Project Xehanort, un nuovo gioco per dispositivi mobile sulla saga targata Disney/Square, proponendo anche una simpatica iniziativa dal nome “Guess The Name” con l’obiettivo di far proporre agli appassionati un nome al titolo in questione. Gli sviluppatori si sono comunque sinceramente scusati per questa piccola gaffe attraverso un comunicato ufficiale su Twitter, non ci resta quindi che aspettare definitivamente domani. Qui di seguito vi mostriamo il tweet in questione.

[Update] We sincerely apologize for the typo in the tweet, the announcement date will actually be January 31st at 12AM PT. Thank you for your patience and continued support. — Project Xehanort (@projectxehanort) January 30, 2020

Kingdom Hearts Project Xehanort sarà disponibile sul suolo giapponese in primavera per iOs e Android, non sappiamo ovviamente nulla a riguardo se non che sarà Free To Play con supporto alle microtransazioni, ormai presente su ogni titolo mobile di questo tipo. Ci auguriamo che domani oltre al nome mostreranno qualche dettaglio in più sul gioco e sulla storia.

