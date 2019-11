Kingdom Hearts Remaster: tutti i giochi arrivano su Xbox One e tutto Final Fantasy arriva su Game Pass

Square Enix era presente all’Inside Xbox di X019 di Londra e ha sfruttato lo spettacolo di Microsoft per fare un paio di annunci di peso. Infatti, l’intera serie di Kingdom Hearts arriverà su Xbox One nel 2020. Parliamo di Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 Remix (che contengono i Kingdom Hearts, Kingdom Hearts 2, Kingdom Hearts Birth by Sleep, Kingdom Hearts Re: Chain of Memories oltre ai filmati di Kingdom Hearts 358/2 days e di Kingdom Hearts Re: Coded) e Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue (che contiene la remaster di Kingdom Hearts HD Dream Drop Distance, il mini episodio Kingdom Hearts Birth by Sleep 0.2 a fragmatured passage e i filmati prequel dedicati all’epoca dei Maestri dei Maestri).

Inoltre, da ora è possibile scaricare una demo dedicata a Kingdom Hearts 3, già disponibile sulla console da inizio anno. Si tratta quindi del momento perfetto buttarci sulla serie di Kingdom Hearts.

Kingdom Hearts non è però stato l’unico annuncio importante della serata per Square Enix. Infatti, è stato annunciato che Final Fantasy 7, Final Fantasy 8, Final Fantasy 9, Final Fantasy 10, Final Fantasy 10-2, Final Fantasy 12, Final Fantasy 13, Final Fantasy 13-2, Final Fantasy 13 Lightnig Returns e Final Fantasy 15 saranno disponibili su Xbox Game Pass.

Diteci, cosa ne pensate dell’offerta di Microsoft e Square Enix?