Kingdom Hearts: Square Enix indecisa fra fisico e digitale

Nel corso dell’ultima settimana vi abbiamo riportato l’arrivo della saga di Kingdom Hearts su Nintendo Switch. Una mossa che però potrebbe avervi lasciato l’amaro in bocca: i tre giochi della serie, infatti, non saranno disponibili in formato fisico ma solamente nella loro versione cloud, quella che ha concesso ad altri giochi decisamente e tecnicamente più performanti di arrivare anche sulla console della casa di Kyoto. Non è però detta l’ultima parola, come affermato dal producer della serie Ichiro Hazama durante una recente intervista con il portale Nintendo Life.

Le poarole di Hazama non possono (e non lasciano, in effetti) spazio a strane interpretazioni in merito. Un eventuale porting di Kingdom Hearts per Nintendo Switch può ancora avvenire. “In questo preciso momento, la produzione di una versione nativa non è ancora decisa. Crediamo che la versione cloud sia la migliore per poter portare i giochi su Nintendo Switch, ma siamo sempre contenti di sentire dei feedback dai fan, che voglio ringraziare per il loro supporto”, le parole di Mazama dichiarate durante l’intervista a Nintendo Life.

Ovviamente un eventuale porting di Kingdom Hearts interesserebbe solamente i primi due giochi inclusi in questa collection, ovvero le versioni 1.5 + 2.5 Remix. Nonostante oramai il marketing sia stato avviato per le versioni cloud, non è ovviamente escluso che in Square Enix qualcuno non possa pensare di poter lanciare nel prossimo futuro una nuova versione, magari su scheda gioco, da distribuire direttamente nei negozi. O anche esclusivamente digitale.

Un porting nativo di Kingdom Hearts per Nintendo Switch, dunque, da quanto si evince potrebbe prima o poi accadere. Per ora però è bene ricordare che nel prossimo futuro i giochi saranno accessibili solamente via cloud, dunque meglio non crearsi troppe illusioni e rimanere con i piedi per terra, in attesa di novità più concrete da parte del publisher e sviluppatore.