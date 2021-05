Kirby: HAL si prepara per un nuovo gioco

L’ultimo grande capitolo della serie di Kirby, Kirby Star Allies per Nintendo Switch, non è stato certamente un grande successo come lo sono stati The Legend of Zelda: Breath of the Wild o Super Mario Odyssey. Tuttavia, coloro che lo hanno giocato lo ricordano come un titolo molto interessante e divertente soprattutto in multiplayer locale, condividendo i Joy-Con con gli amici. Molti appassionati della stella rosa stanno ancora aspettando il prossimo grande capitolo, e delle novità potrebbero finalmente essere in dirittura d’arrivo.

In un art book recentemente pubblicato in Giappone è presente un’intervista a Shinya Kumazaki, game director di Kirby Star Allies, che ha rivelato interessanti informazioni sui prossimi progetti di HAL Laboratory affermando che “ora, finalmente, potremo muoverci verso la prossima fase! Sperimento ogni giorno nuove idee, discutendo con i miei colleghi su dove portare la serie di Kirby. Stiamo tutti decidendo quale sarà il nostro futuro”.

Kumazaki ha poi citato alcune particolari difficoltà che il team di sviluppo ha dovuto affrontare durante la realizzazione di Kirby Star Allies, ma che sono comunque stati capace di affrontare e superare: “a volte i progetti si rivelano complicati, ma ‘Star Allies’ ha superato gli ostacoli ed è diventato un titolo con molto da offrire”. Insomma, sebbene non possiamo affermare con certezza che HAL Laboratory stia effettivamente lavorando a un nuovo gioco di Kirby, le possibilità sono davvero molto alte.

Su Nintendo Switch, dopo il rilascio di Kirby Star Allies nel 2019, sono state realizzate poche opere con protagonista la stella rosa. Ricordiamo Kirby Super Clash, il free-to-play pubblicato nel 2019, e il più recente Kirby Fighters 2, titoli che però non potevano di certo brillare come potrebbe fare un capitolo della serie principale. Per questo motivo, siamo in attesa di novità ufficiali da parte di Nintendo, che potrebbero giungere durante l’E3 2021 proprio come per il presunto nuovo gioco di Metroid in 2D.