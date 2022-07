Dopo un Nintendo Direct Mini tutto incentrato sulle produzioni di terze parti in arrivo prossimamente su Nintendo Switch, la compagnia di Kyoto ha da pochissimo fatto un nuovo annuncio completamente a sorpresa. Ormai siamo abituati ad assistere ad annunci anche al di fuori del contesto Direct, e proprio oggi è stato presentato il nuovo Kirby’s Dream Buffet, una nuova iterazione con protagonista la paffuta pallina rosa di HAL Laboratories.

Non sono passati poi così tanti mesi da quando Kirby tornò ad essere protagonista su Nintendo Switch con la sua ultima iterazione principale, ed ecco che Nintendo annuncia un nuovo gioco tutto dedicato ad una delle sue mascotte più importanti ed amate. A differenza di Kirby e la Terra Perduta, in Kirby’s Dream Buffet ci troviamo di fronte ad un’esperienza che strizza l’occhio al genere dei party game da affrontare al meglio in compagnia di altri tre giocatori.

Questa volta il tema del gioco è il cibo, e questo lo possiamo evincere sia dal titolo scelto per questo ennesimo gioco della serie, sia per i livelli che vediamo nel trailer, i quali sono tuti basati sulla presenza di elementi, piattaforme e rampe fatte di gelati, biscotti e altre leccornie di ogni forma e sapore. Ancora una volta Nintendo ci mostra come Kirby sia una mascotte fortemente malleabile e capace di adattarsi perfettamente a tutta una serie di esperienze molto diverse tra di loro.

Arriviamo a discutere di alcune informazioni svelate da Nintendo, con Kriby’s Dream Buffet che sarà ovviamente una delle prossime esclusive ad arrivare su Nintendo Switch. Il gioco uscirà nel corso di questa estate, anche se la compagnia di Kyoto non ha ancora voluto svelare il giorno preciso in cui si potrà giocare a questa novità. Inoltre, da quel che viene dichiarato il gioco sarà acquistabile solamente attraverso lo store digitale Nintendo eShop.