I giochi esclusivi per Nintendo Switch sono spesso e volentieri i migliori sul mercato, tra i pochi in grado di regalare esperienze incredibili e sempre dotate di una qualità generale altissima. Purtroppo sono anche solitamente contraddistinti da un prezzo che non accenna a diminuire nel corso del tempo ed ecco perché accaparrarsene uno fin dal giorno di lancio con un ottimo sconto è un qualcosa da non sottovalutare assolutamente.

Kirby’s Return to Dream Land Deluxe, previsto in esclusiva per la piccola ibrida di casa Nintendo il prossimo 24 febbraio, è ora come ora prenotabile con ben il 17% di sconto, ossia a soli 49,99 euro. Un ottimo modo per assicurarsi fin da ora un grande titolo fin dal giorno di rilascio a un prezzo ridotto. Non male, vero?

Kirby’s Return to Dream Land Deluxe è la versione aggiornata a livello tecnico e contenutistico dell’apprezzato Kirby’s Adventure Wii. A fare il suo esordio in tale edizione è ad esempio la nuova abilità Mecha, che consente al simpatico eroe di trasformarsi in un robot e attaccare sia dalla distanza che con delle raffiche di pugni. Presente, inoltre, anche la possibilità di giocare con fino ad altri 3 amici, per un totale quindi di 4 utenti, sulla medesima console, rendendo le vostre avventure ancora più indimenticabili. Insomma, tanti punti di forza per un titolo che potete assicurarvi fin da ora al lancio con uno sconto di quasi il 20%.

Oltre alla possibilità di ricevere al giorno di lancio di sconto l’atteso Kirby’s Return to Dream Land Deluxe con quasi il 20% di sconto su Amazon esistono anche molte altre offerte in circolazione. Per non perdervene neanche una vi rimandiamo ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte. In essi troverete informazioni sempre aggiornate su tutte le migliori offerte in corso sui vari store. Il tutto con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Seguendo comodamente il link qui sotto, invece, potete trovare il futuro titolo per Nintendo Switch in preordine a un prezzo esclusivo.

