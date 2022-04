Kitfox Games, sviluppatore indie autore di titoli decisamente controversi, ha avviato una serie di saldi su tutto il suo catalogo per i nove anni dell’editore. Gli sconti sono disponibili su Steam e comprendono un vasto numero di titoli, tra i quali il tanto discusso Boyfriend Dungeon e il recente Pupperazzi.

Boyfriend Dungeon è essenzialmente un dating game che incontra il genere del dungeon crawler. Il giocatore dovrà esplorare diversi dungeon e affrontare i nemici al loro interno sfruttando i propri partner come armi. Infatti, in questo folle titolo di Kitfox Games, i nostri date avranno la capacità di trasformarsi in vere e proprie armi, ognuna con una propria personalità e abilità peculiari. Altra caratteristica di rilievo per Boyfriend Dungeon è la possibilità di intraprendere relazioni senza restrizioni di gender. È proprio questo, infatti, il motivo per cui abbiamo inserito il titolo nella nostra classifica dei migliori titoli LGBTQIA+ del 2022.

Kitfox Games, inoltre, ha sviluppato anche Pupperazzi. Si tratta di un titolo altrettanto folle nel quale ci troveremo ad esplorare un mondo nel quale dovremo fotografare svariati cuccioli. Grazie all’enorme quantità di cani a disposizione e a tutta una serie di impostazioni e personalizzazioni, il titolo si rivela molto divertente e meritevole. Tra gli altri prodotti in saldo, segnaliamo inoltre Moon Hunters che, con uno sconto del 90%, è venduto a solo 1,24 euro e The Shrouded Isle che riceve invece una riduzione dell’80% raggiungendo il prezzo di 1,99 euro.

I saldi di Kitfox Games sono disponibili su Steam fino al 20 aprile 2022. Se amate i giochi sopra le righe, sicuramente apprezzerete i titoli segnalati. Il prezzo a cui vengono venduti in questo periodo, infatti, rende i giochi Kitfox decisamente appetitosi per chiunque voglia provarli.