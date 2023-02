Da quando esiste l’etichetta EA Originals, abbiamo giocato a tutta una serie di esperienze molto sperimentali e super interessanti. Solo per citare alcuni giochi usciti sotto l’egida degli Originals di EA ci sono stati: Unravel, Unravel Two, Fe, Rocket Arena, A Way Out e anche il vincitore del GOTY 2021 It Takes Two. Tra questi va citato anche Knockout City, il titolo multiplayer che vedrà la sua chiusura proprio nel corso del 2023.

L’annuncio della chiusura dei server di Knockout City è arrivato giusto qualche ora fa, quando i ragazzi di Velan Studios hanno pubblicato sul proprio sito un comunicato relativo a questo importante aggiornamento. Le comunicazioni riguardano principalmente la stagione 9 del titolo online, la quale sarà l’ultima di questa divertentissima e colorata esperienza. Dopo questa stagione, infatti, non ce ne saranno altre e il gioco chiuderà i suoi battenti.

La nona stagione di Knockout City prenderà il via il prossimo 28 febbraio e avrà la durata di dodici settimane. Questo periodo avrà moltissimi contenuti differenti, con sei eventi consecutivi che presenteranno alcuni degli oggetti cosmetici più creativi mai visti nel gioco, nuovi colpi di scena su molte delle migliori playlist, un intero evento incentrato esclusivamente su League Play e un gigantesco evento della durata di due settimane chiamato Midnight Madness, dove la community sceglierà due playlist che desidera giocare per chiudere al meglio quest’ultima stagione.

Alla fine di questa nona stagione Knockout City chiuderà i battenti e non sarà più possibile godere di questa esperienza incentrata esclusivamente al gioco online. I server del gioco saranno chiusi il prossimo 6 giugno 2023. Abbiamo ancora circa cinque mesi per godere di questa esperienza più unica che rara, e questa gigantesca nona stagione sembra essere un ottimo modo per salutare il titolo.

