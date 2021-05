Knockout City continuerà ad essere gratuito, ma non per sempre

Presentato circa due mesi fa, Knockout City è passato subito in sordina ritenuto un possibile fallimento da parte di Electronic Arts. Del resto chi si aspettava che un titolo basato sulla iconica “palla avvelenata” potesse in qualche modo entrare prepotentemente nelle case dei videogiocatori? Nessuno, e per questo che il gioco, rilasciato pochi giorni fa, si è vendicato tirando una serie di pallonate in faccia all’utenza e alla critica divenendo uno dei titoli più apprezzati di questo 2021.

Parliamoci chiaro, Knockout City non stravolge nulla, vuole essere solo un gioco impegnativo da giocare con gli amici. In ogni caso vi invitiamo a recuperare la nostra recensione decisamente più dettagliata a questo indirizzo per scoprire tutti i segreti di questa folle opera. Proprio in queste ore il titolo è giunto alla fine della “Festa di Quartiere”, l’evento introduttivo pensato da Electronic Arts con lo scopo di accogliere più giocatori possibili all’interno del multiplayer per creare nel minor tempo possibile una community solida.

Ovviamente, l’evento, ha avuto un discreto successo con molti utenti che si sono visti pronti a scaricare Knockout City e divertirsi con i propri amici. È notizia di poche ore fa che l’opera di Velan Studios rimarrà gratuita per tutti fino al livello 25, una iniziativa che certamente potrebbe aumentare drasticamente il numero di videogiocatori.

Block Party is over, but new players to Knockout City can still start brawlin' for free!

If your friends are just joining us, they'll be able to play for free and level up to Street Rank 25 before purchasing the game. That’s also enough game time to teach them to pass the ball. pic.twitter.com/aWjPjKS0ES — Knockout City (@knockoutcity) May 30, 2021

Ovviamente l’iniziativa è aperta a tutte le piattaforme, e potrete scaricarlo già a partire da oggi. Un bel modo per testarlo, allenarsi e divertirsi con i propri amici o scoprirne di altri. Nel caso in cui vogliate acquistare successivamente Knockout City non disperate, i vostri progressi rimarranno salvati e non dovrete recuperare nulla. Per chi non lo sapesse anche il prezzo è molto vantaggioso, Velan Studios infatti ha deciso di vendere la sua opera a soli 19,99 €, una cifra che siamo certi possa attirare un gran numero di videogiocatori.