Come un fulmine a ciel sereno arrivano importanti notizie riguardo a uno dei publisher europei più importanti e conosciuti del settore. Parliamo di Koch Media, o forse dovremmo già iniziare ad abituarci a chiamarli PLAION, dato che l’annuncio riguarda proprio un cambio di nome e di pelle. Il tutto è stato annunciato poco fa, con il noto editore tedesco che ha diramato un comunicato stampa in cui ci racconta tutti i dettagli di questa inaspettata evoluzione.

Come possiamo leggere nel comunicato, proprio in queste ore Koch Media ha annunciato che a partire da oggi tutte le società Koch Media nel mondo saranno protagoniste di un completo rebranding e diventeranno ufficialmente PLAION. Il nuovo nome della società, e il suo nuovo logo, è un chiaro riferimento al tasto “play” che abbraccia a 360° tutto l’universo dell’intrattenimento digitale, ed esprime e rappresenta al meglio il coinvolgimento e l’impegno di PLAION nell’ampio ecosistema multimediale in cui opera.

Klemens Kundratitz, co-founder e CEO di PLAION, ha dichiarato: “Negli ultimi 28 anni, abbiamo costruito un business incredibilmente forte, collaborando con molti dei nomi più noti del settore. Da quando siamo entrati a far parte del Gruppo Embracer nel 2018, la nostra crescita ha subito un’accelerazione e siamo diventati sempre più stratificati per riflettere la natura in evoluzione della nostra attività in termini non solo di contenuti, ma anche di geografia mentre continuiamo la nostra espansione in tutto il mondo. Abbiamo scelto il nostro nuovo nome per rappresentare meglio chi siamo e il viaggio che stiamo facendo”.

Kundratitz ha poi aggiunto: “Il nostro nuovo nome ci offre l’opportunità di consolidare la nostra ricca storia come publishing partner e la nostra rete eccezionale e in costante crescita di studi di sviluppo a livello mondiale, per continuare a fornire un servizio premium ai nostri partner, per evidenziare la nostra ambizione di player globale nell’ambito dell’entertainment, ma anche per reinventarci. La nostra visione è supportare e ispirare i nostri team e partner in tutto il mondo, liberando il loro pieno potenziale”.