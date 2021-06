Koch Media: l’evento è stasera, i possibili protagonisti

Nella giornata di ieri è cominciato il Summer Game Fest, l’evento sponsorizzato da Amazon e presentato dal buon Geoff Keighley. Inutile nasconderci, è stato nel bene e nel male uno show davvero interessante concluso con l’attesissimo trailer di Elden Ring, il quale non si faceva vedere da ben tre anni. Gli eventi ovviamente non finiscono qui e proprio questa sera Koch Media presenterà una ricca varietà di nuovi titoli, provenienti da una vasta gamma di generi, oltre ad alcuni studi di sviluppo già affermati come Warhorse Studios in uscita sulle note console e possibilmente anche su Xbox Game Pass.

Per lanciare al meglio Prime Matter, Koch Media ha ben pensato di affiancare a questa presentazione una serie di annunci. Tra questi troviamo grandi titoli, ritorni di IP molto richieste e novità che sapranno sicuramente sorprendere per il loro carattere. Vi ricordiamo quindi di seguire lo show oggi a partire dalle ore 21:00 (orario italiano).

Tra i giochi dobbiamo per forza citare Payday 3 il quale è ufficialmente in sviluppo e verrà rilasciato purtroppo non troppo presto, nel 2023. Non è chiaro se durante l’evento venga mostrato qualche piccolo estratto, ma onestamente siamo un po’ scettici a riguardo. Da segnalare inoltre Echoes of the End, un titolo ancora in via di sviluppo del team islandese Myrkur Games. Si tratterà di un’avventura action single player ambientata in un mondo fantasy unico, che narra la storia di Ryn alla ricerca del suo vero scopo nel mondo.

insomma, nonostante l’evento non sia così tanto atteso dalla maggior parte del pubblico, potrebbe rivelarsi davvero interessante. Vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per scoprire tutti i nuovi annunci, nonostante proprio durante l’evento di ieri qualcosa si è già visto. Vi lasciamo il nostro articolo in merito in cui si parla generalmente dei titoli presentati.