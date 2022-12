In base alle recenti dichiarazioni di Koji Igarashi, celebre per il suo lavoro prima con il Castlevania di Konami e in seguito con i vari Bloodstained, sembra che ci saranno interessanti novità nell’anno a venire. Si tratterà di un nuovo capitolo della serie o di una IP del tutto inedita appartenente al suo stesso genere?

Parlando con Famitsu (tramite traduzione di Gematsu) delle aspirazioni del loro attuale team di sviluppo per il prossimo futuro, Koji Igarashi e il collega Shuntaro Lida hanno anticipato che nel 2023 potrebbe esserci un nuovo annuncio proprio in questo senso. A quanto pare tutti gli attuali sforzi in corso d’opera sarebbero proiettati proprio in funzione dei “prossimi passi in avanti” nel settore.

La soluzione più papabile nei confronti delle loro parole si potrebbe rintracciare nel seguito di Bloodstained: Ritual of the Night, attualmente in sviluppo, anche se le loro parole non hanno lasciato spazio a nessun tipo di speculazione.

Alla luce del grande impegno dimostrato nella realizzazione dell’ultimo Bloodstained cerchiamo di essere fiduciosi nei confronti del futuro del team di Koji Igarashi. Se intenzionati ad approfondire l’ultimo capitolo di questa saga, vi indirizziamo alla nostra recensione approfondita, da cui potete cominciare a farvi un’idea sul videogioco e su tutte le sue potenzialità.

Le loro dichiarazioni si riferiscono al seguito tanto atteso? Stanno lavorando anche ad altri progetti di cui ancora non conosciamo le caratteristiche e motivazioni? Si tratta di aggiornamenti e aggiunte in generale o di supporto ai titoli già usciti? Non ci resta che attendere nuove informazioni in merito al lavoro di Koji Igarashi e a coloro che lo affiancano dal punto di vista creativo.