Hideo Kojima non è nuovo a progetti fuori di testa o non strettamente collegati al mondo del gaming. Abbiamo visto l’autore cimentarsi in opere come podcast, mescolare cinema e videogioco in Death Stranding e, prima ancora, PT ma sembra che adesso la sua fama abbia raggiunto vette che poche personalità nell’industria videoludica possono vantare. Lo sviluppatore, infatti, ha annunciato una collaborazione addirittura con la NASA.

L’iniziativa è da attribuire al produttore di orologi svedese Anicorn, il quale ha deciso di creare un prodotto in edizione limitata che sfrutti questa insolita accoppiata. L’orologio si chiamerà Homo Ludens, in evidente riferimento all’evoluzione umana del Death Stranding nell’omonimo gioco. Inoltre, questa partnership vede appunto un crossover tra il gioco di Hideo Kojima e la NASA non solo nel nome. L’orologio, infatti, è disponibile in un’edizione confezionata in una maschera da Ludens a dimensioni reali e perfettamente utilizzabile.

Altre edizioni, invece, includono delle t-shirt brandizzate NASA e Kojima Production. La linea di prodotti si chiamerà Space Ludens ed è stata curata personalmente da Hideo Kojima e Yoji Shinkawa, anche lui tra gli autori della serie Metal Gear Solid. I due, infatti, hanno lavorato a stretto contatto con Anicorn partendo dallo spunto di Ludens, astronauta con la maschera da teschio che simboleggia la Kojima Productions.

L’orologio, venduto in tiratura limitatissima, è realizzato in argento con dettagli dorati. Inoltre, presenta il marchio della NASA, con tanto di spiegazione dell’acronimo e il motto “Da Sapiens a Ludens”, tipico dell’azienda di Hideo Kojima. La piastra posteriore, infine, vedrà inciso un numero di serie e il nome della linea di prodotti. Verranno prodotti un totale di 500 orologi della linea Space Ludens. Inoltre, saranno disponibili cento edizioni limitate con la maschera e altrettante con borsa e magliette brandizzate. Il prezzo di questa collezione non è ancora noto ma, senza dubbio, non sarà economico.