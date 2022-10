Uno dei misteri più intriganti dell’ultimo Tokyo Games Show ce lo ha proposto Hideo Kojima, con il noto game designer che ha stuzzicato i fan delle sue produzioni con un poster totalmente avvolto da segreti. In quel frangente l’immagine ci proponeva la silhouette di un volto femminile accompagnato dalla scritta “who am I?”. Ora, durante il PAX 2022 di Melbourne è apparso un altro poster apparentemente uguale, solo che questa volta c’è scritto “where am I” e il tutto è stato accompagnato da un misterioso QR code.

Come accade sempre con qualsiasi cosa esca fuori dalla mente di Kojima, i fan di questo autore si sono subito messi al lavoro per capire e speculare su questo secondo poster quasi identico al primo. A differenza del TGS, però, questa volta sono emerse informazioni decisamente più concrete e tutto grazie al QR code apparso alla fiera australiana. Inquadrando il codice, infatti, si verrà rimandati a un URL che ci dona un’importante novità.

La pagina che si può raggiungere tramite il QR code ci mostra una nuova versione dell’ormai famoso poster, solo che in questa occasione riusciamo a vedere chiaramente il volto della donna. Si tratta della nota attrice Elle Fanning, e come viene confermato da una scritta laterale sul poster l’attrice prenderà parte al prossimo videogioco di Kojima Productions. Una notizia che sta scuotendo gli appassionati delle produzioni di Hideo Kojima e compagni, anche se al momento sappiamo ancora troppo poco su questo nuovo gioco.

C’è già chi collega questo nuovo progetto di Kojima Productions ai rumor su Death Stranding 2 che sono emersi in rete qualche giorno fa, ma la verità è che abbiamo ancora troppe poche informazioni per esserne certi. Quel che possiamo confermare ad oggi è che il team nipponico è al lavoro su qualcosa e seguendo i social di Hideo Kojima si può vedere come il game designer sia impegnato nel girare e dirigere qualcosa quasi ogni giorno.