Giusto qualche settimana fa, durante i The Game Awards 2022, abbiamo assistito al ritorno sulle scene dell’amato Hideo Kojima. Il noto game desginer ha presentato al mondo intero il primo trailer ufficiale del sequel di Death Stranding, ma le novità non sono finite al solo filmato. In una delle prime dichiarazioni, l’autore nipponico ha sottolineato come attualmente il suo team è al lavoro anche su un altro progetto videoludico al momento molto misterioso.

Ora, a darci qualche maggiore informazione su questo secondo progetto in cantiere presso Kojima Production, è stata una recente intervista rilasciata alla redazione di IGN. Il noto autore videoludico ha festeggiato da poco il rinnovamento e l’allargamento del proprio studio, e ha comunicato che ora ci troviamo in una seconda fase produttiva per il team. Oltre a questo, però, sono emersi nuovi interessanti dettagli sul gioco misterioso citato sul palco dei TGA 2022.

Questo videogioco, di cui non conosciamo ancora il nome, sta venendo sviluppato con una stretta collaborazione tra Kojima Production e Microsoft. Il noto game designer, inoltre, ha dichiarato che stava pensando di realizzare questo videogioco ormai da almeno 5/6 anni, e che la collaborazione tra il suo studio e Microsoft è fondamentale e molto attiva su praticamente tutti i fronti, compreso quello tecnologico.

Purtroppo questo è tutto quello che sappiamo di nuovo su questo misterioso progetto che rimane ancora tale. Quel che è certo è che se siete amanti delle produzioni targate Kojima Production vi aspettano anni di grande entusiasmo con non uno, ma due nuovi titoli in arrivo. Nel frattempo, per ammazzare l’attesa, potete riguardare il trailer di Death Stranding 2 per provare a capire quanto più possibile di questo già attesissimo secondo capitolo del noto franchise post-apocalittico.

Prima di salutarci vi consigliamo di fare un salto anche sul nostro canale YouTube, dove potrete trovare video dedicati al mondo videoludico a 360 gradi.