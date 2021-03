Kojima Productions: l’annuncio tanto atteso vi spiazzerà

La giornata di ieri è stata certamente particolare, proprio durante il pomeriggio il noto Audio Director presso Kojima Productions e compositore per parte della colonna sonora di Death Stranding Ludvig Forsell ha scatenato a suo modo il web. In un post sul suo profilo Twitter ha dichiarato che proprio oggi, 31 marzo 2021 avrebbe svelato importanti novità, se ciò non bastasse questo messaggio è stato ricondiviso successivamente dal buon Geoff Keighley scatenando così un botta e risposta molto criptico. Ebbene, come promesso, proprio in questi minuti il compositore è uscito allo scoperto e siamo certi che le sue dichiarazioni vi spiazzeranno non poco.

Il compositore infatti, dopo dieci anni di lavoro presso Kojima Productions, avrebbe deciso di abbandonare lo studio per dedicarsi come compositore freelance. Una notizia certamente inaspettata visto e considerando che molti utenti, impazziti sul web, avrebbero sperato a qualcosa di “più grosso” come il nuovo attesissimo gioco di Hideo Kojima.

“Dopo 10 anni lavorando all’interno di Kojima Productions come Compositore/audio director, sono felice di annunciare che da adesso in poi perseguirò i miei obiettivi come compositore freelance. Adesso posso seguire una maggiore varietà di progetti su tutti i tipi di media”. Questo avrebbe scritto il compositore sul proprio profilo Twitter che vi lasceremo proprio qui di seguito. Fumata nera quindi per quanto riguarda la nuova opera di Hideo Kojima, dovremo aspettare ancora un po’ di tempo.

ANNOUNCEMENT:

After 10 years working in-house as a Composer/Audio Director at Kojima Productions, I’m excited to announce that I’ll be pursuing my future as a freelance composer.

It’s been a blast! Thanks, KJP! Now, I’m happy to tackle a variety of projects in all types of media. pic.twitter.com/tXWh2ibh12 — Ludvig Forssell (@Ludvig_Forssell) March 31, 2021

Ludvig Forsell è stato assunto da Kojima Productions nel lontano 2011 iniziando a lavorare su Metal Gear Solid V The Phantom Pain e successivamente a Death Stranding. Quest’ultimo progetto lo ha portato a vincere l’ambito premio ai Game Awards del 2019 come miglior colonna sonora, un traguardo a dir poco enorme. Al momento non è chiaro se il compositore continuerà a collaborare sottobanco con il buon Hideo Kojima, per questo vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per scoprire tutti i dettagli in merito.