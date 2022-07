Il 13 luglio 2022 ricorre il 35° anniversario dall’uscita del primo Metal Gear pubblicato da Konami. L’account Twitter ufficiale del titolo ha pubblicato un post per celebrare la ricorrenza. Nella descrizione del post, scritto in giapponese, si leggono inoltre delle interessanti novità destinate a rendere felici i fan. Nel frattempo, i giocatori continuano a terminare il titolo in modo insolito.

Metal Gear Solid 3: Snake Eater (2004)

I giocatori, infatti, dallo scorso anno si sono ritrovati nell’impossibilità di acquistare e riprodurre molti titoli della serie. La saga con protagonista il famoso Snake, infatti, è stata rimossa dagli store digitali proprio da Konami a causa di alcuni problemi con il rinnovo delle licenze. “La serie Metal Gear, lanciata il 13 luglio 1987, celebra oggi il suo 35° anniversario”, si legge nel tweet. “Ci stiamo preparando a riprendere la vendita dei titoli che erano stati temporaneamente sospesi”.

La dichiarazione probabilmente si riferisce specificamente ai capitoli 2 e 3, che ha dovuto essere ritirato dalla vendita nel novembre 2021 perché, secondo Konami, alcuni dei filmati d’archivio della vita reale utilizzati in essi erano stati concessi in licenza e quelle licenze sono ormai scadute. “Stiamo attualmente lavorando per rinnovare le licenze per alcuni filmati d’archivio storici utilizzati nel gioco, quindi abbiamo preso la decisione temporanea di iniziare a sospendere la vendita di Metal Gear Solid 2, Metal Gear Solid 3 e tutti i prodotti che includono questi giochi da vetrine digitali a livello globale, a partire dall’8 novembre 2021″, si legge in una dichiarazione rilasciata dallo sviluppatore giapponese durante quel periodo. “Chiediamo sinceramente la vostra pazienza e comprensione mentre lavoriamo per rendere nuovamente disponibili questi prodotti per l’acquisto.”

L’elenco completo dei giochi che sono stati temporaneamente rimossi dalla vendita (e sono presumibilmente quelli a cui si fa riferimento nel nuovo tweet di Konami) è il seguente: