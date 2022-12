In questi ultimi giorni del 2022, molti autori e team di sviluppo nipponici hanno inziato a lanciare qualche indizio su quelli che saranno i propri nuovi progetti in arrivo nel corso dell’anno nuovo. Abbiamo già appurato come team molto amati come Grasshopper Manufacture di Suda51 e gen Design di Fumito Ueda si trovano al lavoro su nuovi giochi; ma ora è una personalità di spicco a svelarci che qualcosa di molto importante sta bollendo nel pentolone di Konami, e che il 2023 sarà l’anno giusto per capire di cosa si tratta.

A darci un nuovo interessante indizi sul prossimo futuro di Konami è stata la redazione di Famitsu, la quale ha proposto una speciale intervista in stile botta e risposta a diverse figure dello sviluppo videoludico nipponico. Oltre a Suda51 e Fumito Ueda, anche Noriaki Okamura, storico produttore della serie Metal Gear, ha voluto sbottonarsi anticipandoci che dopo gli annunci legati a Silent Hill Konami ha intenzione di svelare anche altro.

Alla richiesta di dare una propria parola chiave per il 2023, Okamura ha risposto con “a lungo atteso”. Solo questo basta a confermarci che Konami è ormai pronta a fare il suo ritorno sulle scene videoludiche che contano, e che dopo qualche primo gustosissimo assaggio a tema Silent Hill, c’è ancora dell’altro in lavorazione presso gli studi della compagnia nipponica. A conferma di ciò, c’è una seconda dichiarazione di Okamura, il quale ha detto che il 2023 di Konami sarà segnato da numerosi annunci.

Molti rumor hanno parlato spesso di un remake di Metal Gears Solid 3 in sviluppo presso un team esterno chiamato Virtuos Studio. Che sia questo il progetto a lungo atteso a cui ha fatto riferimento Okamura? D’altronde, il noto produttore è sempre stato molto vicino alla storica saga. Non ci resta che attendere e scoprire cosa ci riserberà il prossimo futuro di Konami.

