Konami rinnova due marchi importanti, annunci imminenti?

Konami negli ultimi anni si è ritrovata in un vero e proprio ciclone mediatico, dovuta a scelte discutibili, come ad esempio l’erroneo sfruttamento delle sue IP di punta o la perdita di importanti sviluppatori. Questi anni, insomma, sono stati certamente duri ed i fan di vecchia data sembrerebbero non vedere di buon occhio ogni loro scelta. Proprio in questi ultimi giorni però sembra si stia pensando a qualcosa di grosso grazie al rinnovo di due marchi, uno di questi davvero inusuale.

Konami ha recentemente depositato i marchi per Akumajou Dracula (nome giapponese di Castlevania) e Metal Gear Rising, il famoso spin-off della omonima serie con protagonista il ninja Raiden che ha avuto uno sviluppo certamente travagliato ma che col tempo si è rivelato essere un valido titolo con un gameplay accattivante e frenetico. Non è ancora chiaro se Konami sia intenzionata a fare il botto con il ritorno di due franchise o se sia un modo di tutelarli per il futuro, in ogni caso la notizia ha certamente fatto impazzire il web.

C’è da considerare che se il ritorno di Castlevania si percepiva già nell’aria, grazie anche al rinnovo della gloriosa serie disponibile su Netflix, quella di Metal Gear Rising è certamente inusuale e curiosa. Chissà se l’azienda nipponica abbia in mente di proporre dei sequel basati sulle avventure di Raiden, vedremo nelle prossime settimane se verranno rivelati dettagli più corposi.

Metal Gear, che ricordiamo essere proprietà di Konami, ha vissuto delle vicende turbolente con l’abbandono di Hideo Kojima ed un finale non certo scoppiettante dovuto ad uno sviluppo certamente turbolento. Negli ultimi mesi però sembra che il remake del primo glorioso capitolo uscito su PlayStation nel lontano 1998 stia prendendo sempre più piede con un possibile coinvolgimento di Bluepoint, famosi nell’ultimo periodo per aver lavorato alla remastered di Demon’s Souls. Ad oggi quindi si sa ben poco, vi invitiamo quindi come di consueto a seguire le nostre pagine per scoprire eventuali dettagli in merito a questa storia.