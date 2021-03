Konami sta per rinascere? Ricevuto un grosso investimento

In questi ultimi mesi si è parlato molto di Konami. Le voci di corridoio sul ritorno del colosso giapponese che ha fatto la storia dei videogiochi sono state molto insistenti, soprattutto riguardo lo sviluppo di un paio di giochi che riguardano la saga di Silent Hill. Ad oggi non abbiamo ancora certezze su un ritorno in pompa magna della compagnia, ma stando ad un grosso investimento ricevuto sembra che qualcosa finalmente si stia muovendo a tal proposito.

Proprio di recente è stato annunciato che Nexon, la grade compagnia di giochi online, ha investito quasi 900 milioni di dollari in quattro grandi aziende, tra cui tre publisher di videogiochi. Tra questi tre editori troviamo i grandi nomi di SEGA, Bandai Namco e Konami; a queste si va ad aggiungere anche Hasbro, che però non centra con il mondo videoludico. Quel che ha subito fatto drizzare le orecchie ai giocatori è vedere comparire anche il nome di Konami, il che sta già facendo pensare ad un possibile ritorno in grande stile della compagnia giapponese.

A commentare tale manovra ci ha pensato il presidente e CEO di Nexon Owen Mahoney, il quale ha dichiarato di non aver investito in queste compagnie per poi fare delle acquisizioni in futuro, ma si tratta più semplicemente di una serie di investimenti a lungo termine. “Riteniamo che le aziende con IP forti e riconosciute globalmente siano spesso trascurate e sottovalutate in un mercato che è strettamente focalizzato sull’introduzione di nuovi brand”. ha aggiunto Mahoney.

Nonostante molte delle IP Konami siano in pausa da diversi anni, la compagnia giapponese ha ottenuto diversi profitti in ambito gaming nel 2020. Quel che però gli appassionati di lunga data sperano, è di poter vedere molta più carne sul fuoco da parte dell’azienda di Tokyo, e forse questo nuovo investimento potrebbe anche accontentarli sul lungo periodo; staremo a vedere.