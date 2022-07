A distanza di tre mesi dall’Antonio Carraro Pack, Farming Simulator 2022 ritorna con un altro contenuto aggiuntivo, stavolta dedicato ad una delle più importanti aziende di origine giapponese: il Kubota Pack.

Chiaramente chi approccia Farming Simulator 22 come “semplice” gestionale/simulativo non sentirà chissà che vibrazioni rispetto a queste continue aggiunte e integrazioni del parco macchine del prodotto. Gli appassionati invece, non potranno che gioire nei confronti di un DLC che porta con sé 9 nuovi veicoli, tutti a firma Kubota.

Si vola in Giappone

Kubota è un’azienda giapponese nata in realtà per fare tutt’altro (installazione di tubature e condotte per l’acqua). Con il tempo, pur mantenendo ancora oggi una filiera dedicata alle installazioni idrauliche, l’impresa è passata alla progettazione, sviluppo e costruzione di macchine agricole, trattori, motori industriali, nonché macchine da giardinaggio e trattori di piccole dimensioni. In generale l’approccio di Kubota è quello di fornire maneggevolezza, affidabilità e grande sicurezza.

Un Kuboda realizzato da un modder

Sebbene la multinazionale in parola non sia famosa per veicoli giganteschi, in questo nuovo Kubota Pack il giocatore avrà a disposizione anche l’ultimo trattore prodotto, il Kubota M8. Si tratta del trattore più grande mai prodotto dalla Casa nipponica: 200 cavalli e 50 km/h di velocità di punta. Rimaniamo comunque all’interno della categoria di grandezza “media”, ma risulta essere un mezzo che può impegnarsi con soddisfazione anche in compiti pesanti, senza rinunciare alla maneggevolezza.

L’elenco completo dei trattori inseriti nel Kubota Pack è il seguente:

Kubota M5, M6, M7, M8 Series

Kubota R640

Kubota SSV75 eADV

Kubota SVL97-2

Kubota RTV-XG850 Sidekick

Kubota RTV-X1140

Kubota M77

Kubota LA 2255

Piccolo dettaglio, non indifferente per i più attenti alla precisione, è che assieme a questo rimpolpamento del parco vetture, il Pack integrerà anche il vestiario degli aspiranti agricoltori, ovviamente tutto a marchio Kubota.

Il risultato ingame di questo DLC è quello di un’integrazione meno interessante del Carraro Pack, pur se sicuramente godibile. I Kubota sono macchinari affidabili e manovrabili, cosa che interesserà soprattutto i giocatori meno abituati all’approccio di guida a volte macchinoso di Farming Simulator 22. Allo stesso modo, però, la mancanza di una vera e propria specializzazione all’interno di questo set di trattori rende il contenuto indubbiamente più scialbo del predecessore. Rimane come sempre una grande attenzione per i dettagli, con una ricostruzione fedele degli interni, dei telai e delle strutture dei veicoli, oltreché una buona resa degli stessi per quanto riguarda la simulazione di guida e le prestazioni.

Farming Simulator 22

Il punto focale del Kubota Pack, quindi, al netto della bellezza di allargare le possibilità di acquisto, è probabilmente quello di rendere la non sempre agevole simulazione di guida di Farming Simulator 2022 più fluida e rilassante. Effettivamente i trattori Kubota, dotati di grande visibilità in cabina e di uno sterzo morbido come un’utilitaria, aumentano considerevolmente la facilità di azione del guidatore, anche all’interno di appezzamenti di media grandezza.

Un vero Kubota in azione

Il DLC non impatta minimamente su gameplay e struttura di gioco, se non per quello che attiene il mero lato contenutistico (quasi esclusivamente volto verso i trattori di piccole e medie dimensioni). Risulta quindi sovrabbondante ripetere quanto Farming Simulator 22 sia soddisfacente da un punto di vista di divertimento e quanto sia gradevole da un punto di vista grafico. Si può però sottolineare, come sempre, il buon lavoro tecnico svolto anche per questo contenuto aggiuntivo, indubbiamente ben integrato all’interno dello standard di qualità del videogioco.

In conclusione

In conclusione, è difficile consigliare o non consigliare l’acquisto del Kubota Pack. Indubbiamente i patiti di trattori e macchine agricole, nonché i completisti più accaniti, vorranno mettere le mani su ogni DLC di Farming Simulator 22. Bisogna però avvisare: il Kubota Pack ha tanti trattori interessanti, ma se si esclude la loro incredibile maneggevolezza, l’impatto degli stessi sul gameplay è di gran lunga inferiore all’Antonio Carraro Pack, che rimane ad ora il vero DLC imperdibile del titolo.