Quando è uscito Splatoon 3 avete desiderato con tutto il vostro cuore di poter acquistare l’edizione speciale della Nintendo Switch OLED, ma non ci siete riusciti? Ebbene, oggi è il vostro giorno fortunato, dato che la console dedicata all’iconico franchise è tornata disponibile su Amazon al suo prezzo di listino originale!

L’edizione speciale della Nintendo Switch OLED dedicata a Splatoon 3 è infatti attualmente in vendita a 359,99€, ed è anche compatibile con il pagamento a rate con Cofidis, la fidata linea di credito di Amazon. Considerando che questa limited è diventata praticamente introvabile qualche giorno dopo la sua uscita e viene ora smerciata a prezzi folli, si tratta di un’occasione imperdibile e che proprio per questo molto probabilmente andrà a ruba in un lampo!

Dato che la Nintendo Switch OLED in versione normale viene attualmente venduta a 346,00€, il prezzo di questa limited edition dedicata a Splatoon 3 è veramente ottimo. Con appena 10,00€ in più avrete un modello unico e in tiratura limitata, con uno schermo decisamente migliorato rispetto alla vecchia versione dove potrete godere di una maggiore accuratezza nei colori, oltre a contrasti più elevati e frame rate più alti.

La console ha un design veramente stupendo: l’intera superficie della Switch e della dock sono ricoperti con una stampa serigrafata ispirata a Splatoon 3. Troviamo dunque svariati polpi, macchie di inchiostro e graffiti, il tutto con sfumature di colori che rappresentano il franchise, quindi principalmente verde e viola che donano un look unico e irresistibile.

Ciò detto, non ci resta che lasciarvi all’offerta della Nintendo Switch OLED dedicata a Splatoon 3, rimandandovi alla pagina di Amazon dedicata al prodotto. Il nostro consiglio è quello di concludere l’acquisto il prima possibile, dato che lo sconto potrebbe terminare a breve, mentre le scorte disponibili rischiano di esaurire ancor prima!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!