Con la beta di Street Fighter 6 un sacco di giocatori stanno sperimentando tutte le funzioni offerte dal prossimo gioco della serie, incluso ovviamente l’editor dei personaggi. Come era però prevedibile che fosse, qualcuno si è fatto un po’ prendere la mano e ha cominciato a creare dei veri e propri mostri, che forse non appartengono proprio a un picchiaduro ma a un film dell’orrore.

Nel corso degli ultimi giorni, infatti, social network come Twitter sono stati letteralmente invasi da screenshot e video che mostrano i vari personaggi creati volutamente per stupire e lasciare un senso di shock. Corpi deformi, irrealistici e ovviamente decisamente poco pratici alla lotta sono il trend di questa beta, che ha dimostrato come la fantasia e la voglia di scherzare siano due caratteristiche non mancano ai giocatori di Street Fighter 6. Si passa da proporzioni assolutamente non realistiche fino a personaggi che potrebbero ritagliarsi davvero un posto in in alcuni film horror che potremmo definire B-movie.

L’editor di personaggi non è l’unica novità di Street Fighter 6. Nel corso degli ultimi mesi Capcom ha svelato tantissimi dettagli del nuovo gioco della serie, che includerà diverse novità che abbiamo già trattato a questo indirizzo. Ora non resta da capire se quando uscirà il titolo i giocatori preferiranno continuare con la strada delle assurdità oppure preferiranno concentrarsi su quelli che saranno dei veri e propri capolavori a livello di character design. Nel dubbio noi preferiamo un mix tra le due cose, perché un po’ di stranezza non guasta mai, soprattutto nel mondo dei videogiochi.

Street Fighter 6 debutterà nel 2023 per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series S, Xbox Series X e PC via Steam. Al momento Capcom non ha ancora annunciato una data di uscita precisa, ma non è escluso che una finestra di lancio oppure la release date vera e propria non possa essere svelata verso la fine, magari durante i The Game Awards. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.