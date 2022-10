Chiunque si sia trovato a strimpellare su Guitar Hero prima o poi ha dovuto fare i conti con uno dei pezzi metal più iconici di sempre. Parliamo ovviamente di Through the Fire and Flames del gruppo power metal britannico DragonForce; un vero e proprio inno del genere e vero incubo per chiunque abbia provato a suonare la canzone prendendo il massimo dei voti in Guitar Hero 3. Ora, sembra che il mitico pezzo sia stato inserito anche all’interno del recente fenomeno Trombone Champ grazie a una mod.

La mod in questione è stata creata dall’utente conosciuto in rete con il nickname di ‘DerpyChap’, il quale ha inserito Through the Fire and Flames nel rhythm game. Il risultato conferma l’alto tasso di difficoltà nel riprodurre questo pezzo in un gioco del genere; l’estrema velocità nella sezione di apertura della canzone, in particolare, è parecchio complicata da suonare anche in Trombone Champ, soprattutto considerando che i controlli del gioco di Holy Wow sono più difficili da padroneggiare rispetto a quelli di Guitar Hero.

In tutto questo l’autore della mod ha pubblicato anche un video su YouTube, grazie al quale possiamo vedere con i nostri occhi come rende sonoramente la traccia dei DragonForce suonata col trombone. Il risultato finale è a dir poco esilarante, ma occhio a non distrarvi nell’intro e nel ritornello, dato che la velocità della canzone è talmente elevata che anche solo un errore rischia di compromettere un buon voto finale.

Trombone Champ è riuscito ad attirare la curiosità dei giocatori grazie alla sua anima da rhythm game divertente e scanzonato, ma anche per via di una sequela di situazioni alquanto particolari che propone a chi si avvicina a tale esperienza. Siamo sicuri che questa mod che introduce Through the Fire and Flames alla playlist di canzoni avrà un seguito con altri pezzi più o meno conosciuti, così da ampliare nel numero e nei generi il roster di questo folle gioco.